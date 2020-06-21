Зеленский пообещал не допустить закрытия больниц

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня медицинского работника подчеркивает, что всегда будет лоббистом интересов всех украинских медиков, и «не допустит закрытия больниц».
«Это — только первые шаги и тот минимум, который сегодня мы можем сделать, чтобы хоть немного отблагодарить за ваш труд. Как и обещал, я не допущу закрытия больниц. Не допущу того, чтобы врачи теряли работу и искали лучшей судьбы за рубежом. Я был, есть и всегда буду в хорошем смысле слова лоббистом интересов каждого украинского медика. И сделаю все, чтобы вы получали защиту, уважение и достойную оплату за свою работу. Чтобы, спасая жизни украинцев, вы не думали о собственном выживании», — сказал он в обращении по случаю праздника, обращаясь к украинским медикам.
Зеленский считает, что День медработника даже без официального статуса является действительно государственным праздником. «И для каждого гражданина сегодня — как день рождения очень близкого тебе человека. Ангела-хранителя. Украинского врача, который всегда готов прийти на помощь, защитить и спасти твою жизнь», — отметил он.
Президент сообщил, что подписал указ о награждении государственными наградами 122 медиков. «Они — лишь маленькая часть многотысячной семьи профессиональных и самоотверженных украинских врачей. Очень жаль, что из-за карантина я не могу наградить вас лично: пожать руку каждому и от всего сердца сказать „Спасибо“ за ваш труд. Однако я уверен, что именно благодаря вам мы обязательно преодолеем вирус и в будущем встретимся еще не раз», — указал он.
Зеленский подчеркнул, что в предыдущие годы государство недостаточно заботилось о врачах. «С начала коронавируса у нас много чего не было, но было самое главное — были вы (врачи — Ред.). И поэтому страна получила шанс выстоять. Украинские врачи — это наше государственное сокровище, и мы не имеем иного права, чем его сохранить», — заявил он.
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