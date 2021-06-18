Зеленский обещает настроить в Украине больниц по евростандартам

В текущем году в Украине запустят проект, предусматривающий строительство больниц нового формата, которые будут соответствовать уровню европейских клиник, заявил президент Владимир Зеленский.

«Одним из шагов на пути к качественной медицине станет наш новый проект — запуск больниц нового, качественно другого формата, по лучшим мировым стандартам. Больницы одинаково комфортные как для пациента, так и для врача. Мы начинаем этот проект уже в этом году с областных клинических и детских больниц, которые должны соответствовать уровню европейских клиник», — заявил Зеленский во время выступления в День медика, трансляцию которого вел Офис президента в Facebook.