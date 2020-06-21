В многоэтажном доме в Киеве произошел взрыв газа, разрушено перекрытие 4 этажей

В воскресенье утром, 21 июня, в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа, разрушено перекрытие 4 этажей, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей», — говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбуке.

От ГСЧС привлечено 46 чел. л/с и 9 ед. техники.

По предварительной информации, под завалами есть люди.