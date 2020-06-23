Падение промпроизводства в Украине в мае составило 12,2%

Промышленное производство в Украине в мае 2020 года снизилось на 12,2% по сравнению с маем 2019 года, тогда как в апреле падение составляло 16,2%, в марте — 7,7%, в феврале — 1,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.
Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней сокращение промпроизводства в мае было даже чуть меньшим — 11,7% против 16,7% в апреле.
Госстат указывает, что к апрелю этого года промышленное производство в мае выросло на 4,9%, однако с учетом сезонной корректировки — на 2,8%.
В перерабатывающей промышленности в мае-2020 к маю-2019 падение составило 15,6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — 8,9%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — 1,9%.
В целом за первые пять месяцев этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров — на 6,6%, в перерабатывающей промышленности — на 10%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 6,9%.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016