Падение промпроизводства в Украине в мае составило 12,2%

Промышленное производство в Украине в мае 2020 года снизилось на 12,2% по сравнению с маем 2019 года, тогда как в апреле падение составляло 16,2%, в марте — 7,7%, в феврале — 1,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней сокращение промпроизводства в мае было даже чуть меньшим — 11,7% против 16,7% в апреле.

Госстат указывает, что к апрелю этого года промышленное производство в мае выросло на 4,9%, однако с учетом сезонной корректировки — на 2,8%.

В перерабатывающей промышленности в мае-2020 к маю-2019 падение составило 15,6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — 8,9%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — 1,9%.

В целом за первые пять месяцев этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров — на 6,6%, в перерабатывающей промышленности — на 10%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 6,9%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.