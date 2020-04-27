Кабмин внес законопроект про амнистию

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об амнистии осужденных (относительно предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2).
Соответствующий законопроект № 3397 зарегистрирован 27 апреля, но текст пока отсутствует.
Как сообщалось, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что Минюст разработал законопроект об амнистии.
По его словам, амнистию предлагается не делать слишком радикальной и освобождать только тех, кто на свободе не ухудшит криминогенную ситуацию. Речь идет о двух-три тысячах человек.
«По сравнению с теми, кто останется (а это еще около 50 тысяч), это не слишком много», — сообщил министр.
По состоянию на 27 апреля среди работников Государственной уголовной службы Украины и лиц, взятых под стражу, выявлены 5 случаев COVID-19.
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