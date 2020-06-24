Социологи предрекают убедительную победу Байдена в США

Бывший вице-президент США Джо Байден в президентской гонке уверенно опережает своего соперника, президента Дональда Трампа, в рейтинге за четыре с половиной месяца до дня выборов. Новый социологический опрос показал, что на общенациональном уровне Байден увеличил свой отрыв от Трампа до 14 процентов.

Половина респондентов исследования от New York Times и Siena готовы проголосовать за Байдена. Трампа поддерживают 36 процентов. Такой рейтинг президента стал одним их самых низких за время каденции. Социологи называют это признаком того, что Трамп сейчас явно проигрывает президентскую кампанию.

А Байден явно опережает Трампа среди темнокожих и латиноамериканских избирателей, а женщины и молодежь на пути к тому, что с еще большим преимуществом, чем Хиллари Клинтон, выбрать Байдена.

Но бывший вице-президент также сравнялся с Трампом среди избирателей мужского пола, белых и людей среднего и старшего возраста. Четыре года назад эти электоральные группы стали основой победы Трампа на выборах президента США.

Напомним, что новый прогноз от The Economist дает Байдену 83% шансов на победу в коллегии выборщиков и 96% шансов на победу на всеобщих президентских выборах. Аналитики прогнозируют подавляющее преимущество Байдена над Трампом.

Перед этим газета The York Times со ссылкой на источники в кампании Трампа писала, что даже внутренние опросы президента США показывают его отставание от Байдена. Свежие данные социологических опросов, проведенных на общенациональном уровне в США, показывают, что бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего главу Белого дома на 14% в гипотетической паре на выборах президента Соединенных Штатов, которые намечены в ноябре. Опрос Data for Progress показал, что за Байдена готовы проголосовать 54%, в то время как за Трампа — 40%.

На общенациональном уровне, согласно опросу CNN, у Байдена значительное преимущество в 14% — 55 против 41 процента.

При этом у Байдена лучшие показатели, чем у любого другого кандидата в президенты США начиная с 1992 года.

Байден — первый кандидат в президенты, который опередил действующего главу Белого дома в каждом майском опросе, так как Джимми Картер сделал это в 1976 году. Картер победил на выборах 1976 года.