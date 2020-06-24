Шмыгаль не боится заболеть коронавирусом, но боится умереть

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что если преодолеть летальность от коронавируса, у общества не будет страха этой болезни.
«Классического страха заболеть у меня нет. Тут очень важный момент: хочется с одной стороны дать месседж обществу, что это болезнь, и каждый из нас имеет шанс ею заразиться и заболеть, очень важно вовремя среагировать и получить помощь. И тут очень важный момент — заболеть как можно позже, а именно придерживаться масочного режима, придерживаться чистоты рук, придерживаться социальной дистанции», — сказал Шмыгаль в интервью на YouTube-канале «Vласть vs Vлащенко», отвечая на вопрос, есть ли у него страх заболеть коронавирусом.
Премьер пояснил, что на данный момент в мире нет лекарств и утвержденных эффективных протоколов лечения коронавируса, а у болезни достаточно высокая летальность.
«Вот это пугает. Пугает летальность этой болезни. Если преодолеть летальность и эта болезнь станет условно обычным гриппом или ангиной, которую можно пролечить таблетками и жить спокойно дальше, тогда страха ни у общества, ни у кого из нас не будет», — подчеркнул Шмыгаль.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016