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Власти США собираются обвинить Google в монополизации в сферах поиска и рекламы

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Власти США собираются обвинить Google в монополизации в сферах поиска и рекламы

Министерство юстиции США, как ожидается, в течение нескольких месяцев подаст иск к компании Google, ее обвинят в нарушении антимонопольного законодательства в сферах поиска и рекламы в интернете. Об этом сообщила в пятницу американская газета Politico.

По словам ее источников, ранее в тот же день сотрудники Минюста США и антимонопольных управлений ряда американских штатов провели совещание по видеосвязи. Они согласовали ряд вопросов, касающихся указанного иска. Ожидается, что он будет включать в себя положения о том, что компания Google «монополизировала рынок рекламных технологий». Кроме того, в документе речь будет идти о договоренностях между данной корпорацией и производителями мобильных устройств относительно того, что в них стандартные настройки предполагают использование поискового сервиса Google.

По сведениям издания, окончательное решение о подаче иска примет в ближайшие несколько недель министр юстиции — генпрокурор США Уильям Барр. Ведомству также предстоит решить, какие именно требования предъявить корпорации. В публикации приводится комментарий представителя Google. Она отметила, что «компания по-прежнему сотрудничает со следствием».

Politico констатирует, что в случае подачи иска, речь будет идти о «первом за десятки лет значительном разбирательстве», касающемся нарушения антимонопольного законодательства, которое Минюст США будет проводить в отношении крупной американской компании. По оценке издания, последний раз подобный процесс ведомство начало в конце 1990-х годов в отношении корпорации Microsoft. Она тогда проиграла суд, но позже достигла договоренности с властями.

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Барр в марте заявил, что Минюст США проводит проверки в отношении Google и летом может принять решение о том, будут ли ей предъявлены обвинения. Прокуроры более 40 штатов в сентябре 2019 года начали антимонопольное расследование в отношении Google. Изначально оно должно было касаться рекламной политики компании, принадлежащей американской корпорации Alphabet. Позднее стало известно о том, что прокуроры также намерены обратить внимание на механизмы поиска, используемые Google, и проекты, связанные с платформой Android, принадлежащей компании.

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений этими компаниями антимонопольного законодательства.

Google, монополизация
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