Компания «Фармак» попала под прицел информационной атаки со стороны конкурентов

Под прицелом конкурентов. Название компании «Фармак» снова зазвучало в средствах массовой информации.
Производителя обвиняют в попытках монополизировать рынок производства лекарственного средства «Корвалол», что якобы должно привести к удорожанию продукции, пишут в СМИ. В компании «Фармак» эту информацию опровергают, сообщает канал 24.
«Сам препарат „Корвалол“ не является защищенным с точки зрения права интеллектуальной собственности, данный лекарственный препарат может производить любая компания, которая докажет его эффективность, осуществит разработку, регистрацию данного препарата, но это должно быть сделано под своим собственным индивидуальным брендом. Исходя из этого, „Фармак“ не является и не может быть монополистом на рынке данного лекарственного препарата», — пояснил директор по правовому обеспечению компании «Фармак» Дмитрий Таранчук.
Информационная атака против компании разгорелась накануне очередного судебного заседания. Уже более 15 лет «Фармак» пытается защитить уникальность торговой марки «Корвалол Corvalolum». Это название компания зарегистрировала в Украине еще в 1993 году. Препарат был признан хорошо известным, однако конкурент на рынке — фармацевтическая компания «Дарница» — начала выпускать лекарственное средство под названием «Корвалол-Дарница».
Сам лекарственный препарат не является предметом настоящего спора. «Фармак» только выступает за добросовестную конкуренцию и защищает свои права интеллектуальной собственности в судебном порядке, запрещая всем третьим лицам использовать обозначения, содержащее обозначение «Корвалол»,
— добавил директор по правовому обеспечению компании «Фармак» Дмитрий Таранчук.
Следующее заседание состоится уже 1 октября. Напомним, «Фармак» является правопреемником химико-фармацевтического завода имени Ломоносова — разработчика «корвалола» и с 1991 года они были единственным производителем этого лекарственного средства. Несмотря на информационные атаки, компания планирует и в дальнейшем отстаивать свой бренд.
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