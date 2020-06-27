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В Украине 948 новых случаев коронавируса

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В Украине 948 новых случаев коронавируса

27 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 42065 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1110 летальных, 18701 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 948 новых случаев. Всего проведено 631 966 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1811 случаев;
Волынская область — 2161 случай;
Днепропетровская область — 1087 случаев;
Донецкая область — 415 случаев;
Житомирская область — 1371 случай;
Закарпатская область — 2640 случаев;
Запорожская область — 565 случаев;
Ивано-Франковская область — 2253 случая;
Кировоградская область — 642 случая;
г. Киев — 4866 случаев;
Киевская область — 2469 случаев;
Львовская область — 5004 случая;
Луганская область — 76 случаев;
Николаевская область — 392 случая;
Одесская область — 1567 случаев;
Полтавская область — 309 случаев;
Ровенская область — 3475 случаев;
Сумская область — 287 случаев;
Тернопольская область — 1876 случаев;
Харьковская область — 2046 случаев;
Херсонская область — 191 случай;
Хмельницкая область — 777 случаев;
Черновицкая область — 4631 случай;
Черкасская область — 635 случаев;
Черниговская область — 519 случаев.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 июня в Центр поступило 1185 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 86 359 сообщений о подозрении на COVID-19.

коронавирус
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Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

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Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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Жесткие монетарные условия и жесткая фискальная политика дополнили структурные шоки предложения, связанные с потерей рынков сбыта и тарифными реформами в энергетической сфере. В результате совокупный спрос экономики тормозился, возникла ее стагнация, которая в сочетании с искусственным удешевлением импорта стала причиной достижения целевой инфляции.
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