В Украине 948 новых случаев коронавируса

27 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 42065 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1110 летальных, 18701 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 948 новых случаев. Всего проведено 631 966 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1811 случаев;

Волынская область — 2161 случай;

Днепропетровская область — 1087 случаев;

Донецкая область — 415 случаев;

Житомирская область — 1371 случай;

Закарпатская область — 2640 случаев;

Запорожская область — 565 случаев;

Ивано-Франковская область — 2253 случая;

Кировоградская область — 642 случая;

г. Киев — 4866 случаев;

Киевская область — 2469 случаев;

Львовская область — 5004 случая;

Луганская область — 76 случаев;

Николаевская область — 392 случая;

Одесская область — 1567 случаев;

Полтавская область — 309 случаев;

Ровенская область — 3475 случаев;

Сумская область — 287 случаев;

Тернопольская область — 1876 случаев;

Харьковская область — 2046 случаев;

Херсонская область — 191 случай;

Хмельницкая область — 777 случаев;

Черновицкая область — 4631 случай;

Черкасская область — 635 случаев;

Черниговская область — 519 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 июня в Центр поступило 1185 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 86 359 сообщений о подозрении на COVID-19.