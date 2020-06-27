За месяц заболеваемость пневмонией в Украине увеличилась втрое, - Степанов

В Украине начиная с мая втрое увеличилось количество больных пневмонией. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
«На сегодняшний день мы за сутки тестируем новых случаев пневмоний от 700 до тысячи. В мае, когда мы начали смягчать карантинные мероприятия, это количество было около 200-300 случаев в день. То есть почти в 3 раза увеличилось количество пневмоний», — отметил он.
Напомним, ранее Степанов заявлял, что в Украине быстрый рост заболеваемости COVID-19 не связан с увеличением количества тестов, так как все больше наблюдается людей с симптомами болезни и увеличение количества людей с тяжелым течением болезни.
Так, в Украине на 8:45 27 июня зафиксировано уже более 42 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки — еще 948 новых больных.
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