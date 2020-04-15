Минздрав советует украинцам сидеть дома еще и из-за пожара в Чернобыле

В Министерстве здравоохранения рекомендуют людям, имеющим хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания, не выходить из дома из-за пожаров в Чернобыльской зоне.

Об этом на брифинге в среду заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы видим повышение различных частиц горения в воздухе. Поэтому советуем всем людям, особенно тем, кто имеет хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания, ограничить свой выход на улицу в утренние часы, когда концентрация этих частиц в воздухе самая высокая. Больше пить воды, делать влажную уборку в помещении. Это очень важно для вашего состояния здоровья», — сказал Степанов.

В то же время он отметил, что радиационный фон состоянию на 14 апреля был в пределах нормы, поэтому с этой стороны опасности нет.

Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. Пожар удалось потушили накануне, 14 апреля благодаря дождю. Сейчас, по данным ГСЧС, продолжается тушение отдельных очагов тления.