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В Сумах разоблачили хищение на закупке аппаратов ИВЛ

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В Сумах разоблачили хищение на закупке аппаратов ИВЛ

В Сумах местных чиновников разоблачили в злоупотреблениях во время закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для одной из клинических больниц. Медучреждение получило всего 5 аппаратов вместо 23.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Для закупки 23 аппаратов ИВЛ местные власти заключили договор с коммерческой структурой на 17 миллионов гривен из бюджета. Стоимость медоборудования была искусственно завышена на 20%.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 364 УК Украины. У фигурантов провели обыски, в ходе которых изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас проверяется причастность чиновников к созданию преступной схемы.

Сумская область, хищения, ИВЛ
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