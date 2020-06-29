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В Украине за сутки обнаружили 646 случаев коронавируса

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В Украине за сутки обнаружили 646 случаев коронавируса

В Украине заметно снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: по состоянию на утро понедельника выявлено 646 новых случаев Covid-19, 93 из числа ранее заболевших выздоровели, 18 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)

Днем ранее сообщалось об 917 новых заболевших Covid-19 за сутки, 27 июня было 948 инфицированных, 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд — 1 109 новых заразившихся, 25 июня было 994 новых инфицированных, а 24 июня — 940 заразившихся.

В то же время на сайте на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины сообщается о 19 жертвах, в отиличие от СНБО.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 43 628 человек, выздоровевших — 19 027, умерли 1 147 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 23 453 человека, что на 535 больше, чем днем ранее.

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За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской (115 случаев), Волынской (84 случая) Ровенской (70 случаев) и Закарпатской (66 случаев) областях. В Киеве — 45 новых случаев.

коронавирус
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Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

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Вячеслав Бутко
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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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Жесткие монетарные условия и жесткая фискальная политика дополнили структурные шоки предложения, связанные с потерей рынков сбыта и тарифными реформами в энергетической сфере. В результате совокупный спрос экономики тормозился, возникла ее стагнация, которая в сочетании с искусственным удешевлением импорта стала причиной достижения целевой инфляции.
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