В Украине за сутки обнаружили 646 случаев коронавируса

В Украине заметно снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: по состоянию на утро понедельника выявлено 646 новых случаев Covid-19, 93 из числа ранее заболевших выздоровели, 18 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)
Днем ранее сообщалось об 917 новых заболевших Covid-19 за сутки, 27 июня было 948 инфицированных, 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд — 1 109 новых заразившихся, 25 июня было 994 новых инфицированных, а 24 июня — 940 заразившихся.
В то же время на сайте на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины сообщается о 19 жертвах, в отиличие от СНБО.
По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 43 628 человек, выздоровевших — 19 027, умерли 1 147 человек.
Сейчас в Украине Covid-19 болеет 23 453 человека, что на 535 больше, чем днем ранее.
За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской (115 случаев), Волынской (84 случая) Ровенской (70 случаев) и Закарпатской (66 случаев) областях. В Киеве — 45 новых случаев.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016