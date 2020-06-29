За путинские поправки к конституции голосуют три четверти россиян

Поправки к Конституции РФ за четыре дня голосования, предшествующие основному дню — 1 июля, поддержали 76% респондентов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Соответствующие данные экзитпола опубликованы в понедельник на официальном сайте центра.

По его информации, по состоянию на 21:00 воскресенья, 28 июня, в опросе приняли участие 163 124 человека. Ответили на вопрос 70,6% респондентов, 29,4% отвечать отказались.

«Согласно результатам экзитпола ВЦИОМ, среди ответивших на вопросы интервьюеров в поддержку поправок в основной закон страны высказались 76% россиян. Против поправок проголосовали, по данным экзитпола ВЦИОМ, 23,6% ответивших на вопрос россиян», — отмечается в публикации.

Опрос проводился на 800 избирательных участках в 25 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали гражданам пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, как проголосовал респондент — «за» или «против» поправок к конституции.

Голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, — 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня.