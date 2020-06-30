Порошенко нашел Турчинову работу

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов возглавит штаб партии «Европейской Солидарности». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Украине необходима мирная перезагрузка власти. Нашему государству нужны ответственные профессионалы, способные остановить разрушение экономики, защитить страну и заставить всех считаться с национальными интересами сильной и независимой Украины», — заявил он.
«Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила «Европейская солидарность», — подчеркнул Турчинов.
Ранее на внеочередных выборах в Верховную Раду 26 октября 2014 года Турчинов был избран народным депутатом Украины от «Народного фронта». С 22 февраля до 27 ноября 2014 года —председатель Верховной Рады. С 23 февраля по 7 июня 2014 года — исполняющий обязанности президента Украины.
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