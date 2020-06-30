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Ученые связали умеренное употребление вина с улучшением умственных способностей

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Ученые связали умеренное употребление вина с улучшением умственных способностей

Если человек в течение долгого времени пьет умеренное количество вина, это может не только не ухудшить, но даже немного улучшить его умственные способности. К такому выводу пришли ученые из США и Китая, которые наблюдали за 20 тыс. человек в течение почти 10 лет. Описание их исследования опубликовал научный журнал JAMA Network Open.

В ходе исследования ученые анализировали данные масштабного исследования HRS. В его рамках с 1996-го по 2008 годы исследователи регулярно тестировали умственные способности жителей США с помощью телефонных опросов. Они касались, в частности, памяти, общих знаний, владения родным языком и словарный запас. Кроме того, ученые собирали разные статистические данные — в частности, о том, сколько алкоголя пьют участники исследования.

В выборку для исследования попали 19,9 тыс. человек, из которых 60% — женщины, а 85% — люди европейского происхождения. В среднем ученые следили за состоянием участников исследования чуть больше 9 лет.

Все они пили относительно немного вина — женщины не более 8 юнитов, а мужчины — не более 15. Юнитом, или дринком, в научных исследованиях называют количество алкогольного напитка, в котором содержится 10 мл или 8 г чистого спирта. Например, в бокале вина крепостью в 12% объемом 125 мл содержится 1,5 юнита алкоголя.

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В результате анализа ученые пришли к выводу, что в таких пропорциях алкоголь, содержащийся в вине, положительно сказывается на работе мозга.

«Наше исследование, несмотря на благоприятные для выпивающих результаты, не зовет сограждан в бары, чтобы поддержать результаты исследования делом, — подчеркнул один из авторов работы Чанвэй Ли, эпидемиолог из Университета Джорджии. — Напротив, мы призываем обращать внимание, в первую очередь, на негативные последствия злоупотребления алкоголем».

вино
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