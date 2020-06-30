В Киеве экс-банкир за $25 тысяч продал должность в Нацбанке

Служба безопасности Украины задержала в Киеве экс-заместителя председателя правления одного из коммерческих банков, который за 25 тысяч долларов «продавал» должность начальника управления Национального банка.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что организатор сделки делал вид, что якобы действует в интересах одного из заместителей главы Нацбанка», — сообщили в СБУ.

По данным прокуратуры, мошенником оказался 44-летний житель столицы, директор частного общества. Он требовал указанные средства от кандидата на должность начальника управления Нацбанка за положительное решение вопроса о его назначении.

Мужчину задержали в одном из районов столицы во время получения первой части суммы в размере $15 тысяч.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 (мошенничество, взяточничество) УК.

Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме лиц и обстоятельства совершения уголовного преступления.