В Киеве экс-банкир за $25 тысяч продал должность в Нацбанке

Служба безопасности Украины задержала в Киеве экс-заместителя председателя правления одного из коммерческих банков, который за 25 тысяч долларов «продавал» должность начальника управления Национального банка.
«Оперативники спецслужбы задокументировали, что организатор сделки делал вид, что якобы действует в интересах одного из заместителей главы Нацбанка», — сообщили в СБУ.
По данным прокуратуры, мошенником оказался 44-летний житель столицы, директор частного общества. Он требовал указанные средства от кандидата на должность начальника управления Нацбанка за положительное решение вопроса о его назначении.
Мужчину задержали в одном из районов столицы во время получения первой части суммы в размере $15 тысяч.
По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 (мошенничество, взяточничество) УК.
Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме лиц и обстоятельства совершения уголовного преступления.
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