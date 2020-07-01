Трамп злится на Китай из-за распространения коронавируса

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что все больше злится на Китай из-за распространения коронавирусной болезни Covid-19.

«Когда я наблюдаю, как пандемия распространила свое уродливое лицо по всему миру, включая огромный ущерб, который она нанесла США, я все больше и больше злюсь на Китай. Люди видят это, и я это чувствую», — написал Трамп в своем микроблоге Твиттер.

Трамп не впервые винит Китай в распространении болезни. Президент ранее заявлял, что в возникновении пандемии коронавируса стоит винить власти Китая и Всемирную организацию здравоохранения.

По его мнению, Китай скрывал информацию об «уханьском» вирусе, что позволило инфекции распространиться по всему миру, и это привело к глобальной пандемии.