Трамп злится на Китай из-за распространения коронавируса

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что все больше злится на Китай из-за распространения коронавирусной болезни Covid-19.
«Когда я наблюдаю, как пандемия распространила свое уродливое лицо по всему миру, включая огромный ущерб, который она нанесла США, я все больше и больше злюсь на Китай. Люди видят это, и я это чувствую», — написал Трамп в своем микроблоге Твиттер.
Трамп не впервые винит Китай в распространении болезни. Президент ранее заявлял, что в возникновении пандемии коронавируса стоит винить власти Китая и Всемирную организацию здравоохранения.
По его мнению, Китай скрывал информацию об «уханьском» вирусе, что позволило инфекции распространиться по всему миру, и это привело к глобальной пандемии.
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