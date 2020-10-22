Трамп пригрозил карами Китаю из-за COVID-19

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в том, что американцы вынуждены носить маски. Об этом он сказал во время встречи со сторонниками в Белом доме, запись которой опубликовала Sinclair Broadcast Group.
Ведущий программы «Америка на этой неделе» Эрик Боллинг спросил Трампа о том, как Вашингтон будет вести себя в отношении Пекина, если тот выиграет выборы, однако глава государства уклонился от ответа. Он лишь сказал, что его администрация «много чего» сделает с Китаем.
«То, что они с нами сделали, — это позор», — отметил американский лидер. Ранее американский президент неоднократно говорил о том, что Пекин должен «заплатить высокую цену» за распространение COVID-19.
США лидируют по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом и смертей от COVID-19 в мире. Число зараженных коронавирусной инфекцией в стране уже превысило 8,3 млн. Число умерших достигает 222,2 тыс.
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