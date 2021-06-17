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Трамп хочет взыскать с Китая $10 трлн за пандемию
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Трамп хочет взыскать с Китая $10 трлн за пандемию

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Трамп хочет взыскать с Китая $10 трлн за пандемию

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил в среду вечером, что Китай должен в качестве компенсации ущерба, нанесенного в результате пандемии, выплатить одним только США $10 трлн, тогда как для остальных стран мира эта сумма будет даже значительно больше.

Ведущий телеканала Fox News попросил экс-президента прокомментировать сделанное им 6 июня заявление о том, что «все страны должны объединиться и выставить Китаю счет как минимум в $10 трлн», чтобы компенсировать убытки от пандемии.

«Эта цифра значительно выше, но это все, что они могут заплатить. И речь идет лишь о выплатах нам, для остальных стран мира эта цифра еще больше», — сказал бывший глава Белого дома. «Целые страны были уничтожены из-за того, что они сделали, — продолжил Трамп.

Бывший американский лидер при этом посетовал на то, что его администрация подвергалась критике за предположения о том, что пандемия якобы могла начаться в результате утечки инфекции из Уханьского института вирусологии. По его словам, эта критика оказалась «абсолютно беспочвенной». «Я надеюсь, что это произошло случайно или из-за чьей-то некомпетентности, — продолжил Трамп, говоря о причинах вспышки коронавируса. — Но как бы то ни было, Китай должен оказать помощь».

В конце мая президент США Джо Байден сообщил, что американское разведсообщество в настоящий момент не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или инцидента в лаборатории. Американский лидер дал поручение разведсообществу «вновь удвоить усилия» с целью изучить все имеющиеся данные и подготовить для него через 90 дней новый отчет по этой теме.

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Газета The Wall Street Journal 23 мая выступила с утверждением со ссылкой на данные американской разведки, что как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года, что может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса.

Китай, Дональд Трамп, коронавирус
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