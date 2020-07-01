Число миллиардеров в мире достигло рекордного уровня

Число миллиардеров за 2019 год выросло на рекордные 211 человек и достигло 2825, сообщили эксперты Wealth-X. Большинство из людей с таким состоянием живут в США — 788 человек.
Число миллиардеров в мире и их совокупное состояние стали рекордными в 2019 году, следует из отчета компании Wealth-X.
Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее. Их суммарное состояние выросло за год на 10,3%, достигнув $9,4 трлн.
По версии компании, рейтинг стран по числу миллиардеров по состоянию на 2019 год выглядит следующим образом:
В список стран и территорий, где есть наибольшее число долларовых миллиардеров, также вошли Гонконг, Индия, Саудовская Аравия, Франция, Италия, Бразилия, ОАЭ, Канада и Сингапур. Всего в этих 15 странах проживают более трех четвертей всех миллиардеров, отметили эксперты.
Из городов большинство миллиардеров живут в Нью-Йорке — 113 человек. Следом за ним идут Гонконг и Сан-Франциско — в них находятся 96 и 77 миллиардеров соответственно.
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