В «Слуге народа» готовят правила для участия в праймериз кандидатов в мэры

В ближайшее время «Слуга народа» обнародует свод правил для участия кандидатов в мэры в партийных праймериз. Об этом в эфире «112 канала» сообщил народный депутат Александр Дубинский.
«Коллеги по фракции готовят проект проведения праймериз. Эти правила должны быть применены в городах-миллионниках, чтобы кандидаты, если их несколько и они условно равнозначны, могли с помощью этой программы показать, к чему они приведут города, которые собираются возглавить», — рассказал он.
По информации нардепа, в ближайшее время этот проект появится во внутрифракционном чате.
«Мы его обсудим, потом соберём подписи под этим документом и после этого обратимся к главе партии Александру Корниенко с просьбой именно такой порядок праймериз применить для отбора кандидатов в мэры от партии «Слуга народа», — объяснил политик.
Дубинский добавил, что считает этот подход правильным, потому что это позволит избирателям узнать кандидатов в лицо, с чем они собираются идти на выборы и какую программу будут реализовывать.
«Кроме того, это очень классный ход с точки зрения предвыборной технологии, потому что по сути это будет битва кандидатов в мэры от „Слуги народа“. То есть таким образом мы привлечем к ним дополнительное внимание», — резюмировал народный депутат.
Напомним, ранее 131 депутат из фракции «Слуга народа» подписал обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой убедить руководство партии СН провести внутрипартийный праймериз для отбора кандидатов в мэры всех крупных городов, имеющих стратегическое значение для страны.
20 мая Зеленский, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции, заявил, что праймериз среди партии «Слуга народа» перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.
«Что касается праймериз. Я в Киеве буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии „Слуга народа“. Будет ли праймериз? Будет! Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры Киева не только от „Слуги народа“? Обязательно будут и кандидаты от „Слуги народа“, то есть те, кто являются депутатами „Слуги народа“, и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытом праймериз на заседании нашей фракции „Слуга народа“. Поэтому обязательно. Кто будет лучшим — того я и поддержу», — заявил он.
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