СБ ООН после 3 месяцев переговоров принял резолюцию по коронавирусу

Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию с призывом к прекращению огня на время пандемии и другим мерам по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил в среду ТАСС источник во всемирной организации.
Главной целью резолюции стала поддержка обнародованного в марте призыва генерального секретаря ООН «к всеобщему и незамедлительному прекращению огня во всех конфликтах, находящихся на рассмотрении» Совбеза.
Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с инициативой повсеместного прекращения огня 23 марта. Проект резолюции в ее поддержку, предложенный Францией и Тунисом, находился на рассмотрении Совбеза с апреля. По словам дипломатов, основные разногласия возникли между делегациями США и Китая. В итоге по настоянию Вашингтона из текста исчезло упоминание о роли Всемирной организации здравоохранения в борьбе с коронавирусом. В нем также не называется страна происхождения инфекции.
В то же время в принятом документе отмечается, что «гуманитарная пауза не распространяется на военные операции против „Исламского государства“, „Аль-Каиды“ и других личностей, группировок и организаций, ассоциированных с террористическими группами, признанными таковыми СБ ООН».
Также, согласно резолюции, миротворческие миссии ООН будут наделены мандатом помогать странам предпринимать действия для ограничения распространения заболевания. В частности, речь идет об «обеспечении гуманитарного доступа, в том числе к внутренне перемещенным лицам и лагерям беженцев, а также о медицинских эвакуациях».
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,4 млн человек, около 510 тыс. умерли.
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