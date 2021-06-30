Из-за спада в секторе туризма мировая экономика потеряет в 2021 году $2,4 трлн

Спад в секторе туризма, вызванный пандемией коронавируса, может привести к тому, что в 2021 году мировой ВВП недосчитается от $1,7 до 2,4 трлн. Такой прогноз содержится в опубликованном в среду в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Оживление в международном туризме ожидается во второй половине текущего года, однако, согласно докладу ЮНКТАД, в 2021 году все еще ожидаются потери от $1,7 до 2,4 трлн в сравнении с 2019 годом", - констатировали эксперты.

В докладе приведены возможные сценарии развития ситуации. Согласно наиболее пессимистичному варианту, число международных поездок сократится на 75% в этом году. В этом случае сектор туризма потеряет $948 млрд, а мировой ВВП понесет в целом урон в $2,4 трлн. Второй сценарий основан на предполагаемом уменьшении количества международных туристических поездок на 63%. Третий исходит из того, что на 75% станет меньше посещений стран с низким уровнем вакцинации от коронавируса, а в государствах, где значительная часть населения сделала прививки, турпоток сократится на 37%. По второму сценарию потери мирового ВВП прогнозируются на уровне $1,7 трлн, а по третьему - 1,8 трлн.

Авторы доклада обращают внимание на значительное влияние массовой вакцинации на сектор туризма. В государствах с высоким уровнем охвата прививками потери экономики будут не столь высоки, как в государствах, где вакцинация идет медленно или едва началась.

В 2020 году прямые и косвенные потери глобального ВВП вследствие спада в сфере международного туризма составили, по оценкам ЮНКТАД, $2,4 трлн. За 12 месяцев число международных туристических поездок сократилось на 1 млрд, или на 73%. При этом особенно сильно пострадали развивающиеся страны, где поток туристов уменьшился, по оценкам, на 60-80%. Наиболее сильные потери понесли Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия, а также Океания, Северная Африка и Южная Азия. В то же время в меньшей степени спад туризма затронул Северную Америку, Западную Европу и Карибский бассейн.