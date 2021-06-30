Войти
Зеленский внес в Раду проект закона о большом государственном гербе
официально
Зеленский внес в Раду проект закона о большом государственном гербе
Байден обещает не допустить создания Ираном ядерного оружия
позиция
Байден обещает не допустить создания Ираном ядерного оружия

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

прогноз
RSS

Из-за спада в секторе туризма мировая экономика потеряет в 2021 году $2,4 трлн

165
Из-за спада в секторе туризма мировая экономика потеряет в 2021 году $2,4 трлн

Спад в секторе туризма, вызванный пандемией коронавируса, может привести к тому, что в 2021 году мировой ВВП недосчитается от $1,7 до 2,4 трлн. Такой прогноз содержится в опубликованном в среду в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Оживление в международном туризме ожидается во второй половине текущего года, однако, согласно докладу ЮНКТАД, в 2021 году все еще ожидаются потери от $1,7 до 2,4 трлн в сравнении с 2019 годом", - констатировали эксперты.

В докладе приведены возможные сценарии развития ситуации. Согласно наиболее пессимистичному варианту, число международных поездок сократится на 75% в этом году. В этом случае сектор туризма потеряет $948 млрд, а мировой ВВП понесет в целом урон в $2,4 трлн. Второй сценарий основан на предполагаемом уменьшении количества международных туристических поездок на 63%. Третий исходит из того, что на 75% станет меньше посещений стран с низким уровнем вакцинации от коронавируса, а в государствах, где значительная часть населения сделала прививки, турпоток сократится на 37%. По второму сценарию потери мирового ВВП прогнозируются на уровне $1,7 трлн, а по третьему - 1,8 трлн.

Авторы доклада обращают внимание на значительное влияние массовой вакцинации на сектор туризма. В государствах с высоким уровнем охвата прививками потери экономики будут не столь высоки, как в государствах, где вакцинация идет медленно или едва началась.

Читайте также: Статуи конфедератов уберут из Капитолия

В 2020 году прямые и косвенные потери глобального ВВП вследствие спада в сфере международного туризма составили, по оценкам ЮНКТАД, $2,4 трлн. За 12 месяцев число международных туристических поездок сократилось на 1 млрд, или на 73%. При этом особенно сильно пострадали развивающиеся страны, где поток туристов уменьшился, по оценкам, на 60-80%. Наиболее сильные потери понесли Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия, а также Океания, Северная Африка и Южная Азия. В то же время в меньшей степени спад туризма затронул Северную Америку, Западную Европу и Карибский бассейн.

туризм, ООН, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 30 июня 2021
Вторник, 29 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

К нам задом, к лесу передом: как Украина превращается в «фасадную» демократию

Политологи в своё время много говорили о «фасадной» демократии, как характерной черте постсоветских политических систем. Что имеется в виду? Демократия существует преимущественно на показ, потому что в современном мире принято называть и легитимизировать политические системы при помощи ссылок на демократию. На деле же такая демократия лишена своего социально-экономического содержания.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Бизнес в России – привилегия украинских олигархов-2

В первой части мы рассказали, как Ахметов, Коломойский, Колесников и другие крупные бизнесмены зарабатывают десятки и сотни миллионов в России. Обзор бизнеса украинских олигархов с Россией продолжаем изучением связей Виктора Пинчука.
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

The Brussels Times: Рекорд безработицы за I квартал 2021 – это не предел

Обратите внимание на очень показательное исследование рынка труда за первый квартал 2021 года, которое на днях обнародовал Госстат. Исследование Госстата уже стало сенсацией, потому что зафиксировало самый высокий уровень безработицы, начиная с 2017 года. Такая ситуация – это результат политики постоянного повышения прямых и косвенных налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016