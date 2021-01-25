Мировая экономика в 2020 году сократилась на 4,3%

Последствия пандемии коронавируса для мировой экономики оказались в два с половиной раза хуже, чем от кризиса 2009 года. Об этом говорится в представленном в понедельник в штаб-квартире ООН докладе «Мировое экономическое положение и перспективы».
«В 2020 году мировая экономика сократилась на 4,3%, что более чем в два с половиной раза больше, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года, — отмечается в документе. — Ожидаемое в 2021 году скромное восстановление на 4,7% едва ли компенсирует потери 2020 года».
«Глубина и тяжесть нынешнего беспрецедентного кризиса предвещают медленное и болезненное восстановление», — сказал на пресс-конференции главный экономист ООН, помощник генсека по вопросам экономического развития Эллиотт Харрис.
Он выразил мнение, что по мере вступления в долгосрочную фазу восстановления странам необходимо «начать наращивать долгосрочные инвестиции, которые проложат путь к более устойчивому к потрясениям восстановлению».
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 99,2 млн человек, более 2,1 млн умерли.
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