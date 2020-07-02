Сторонники Порошенко возмущены: нардеп Виктория Сюмар торгует брендом партии на Киевщине, - СМИ

Народный депутат Украины Виктория Сюмар из фракции «Европейская солидарность» накануне местных выборов торгует брендом популярной партии на Киевщине. Об этом сообщают Политические известия.

Один из активистов ЕС на условиях конфиденциальности признался изданию, что Виктория Сюмар назначена координатором местных выборов от «Европейской солидарности» в Киевской области.

«Например, в Боярке Сюмар собирается отдать в «франшизу» местную партийную организацию. Под кого? Под одесского ватник Вадима Гедульянова. «Этот Гедульянов — одесский сепаратист и аферист. Теперь промышляет на Киевщине и набрал в свою команду бывших регионалов. Например Светлану Сушко — директора местной гимназии, активного члена Партии Регионов и активистку Московского Патриархата», — сообщил журналистам активист избирательного штаба «Европейской солидарности ».

Также по информации источников в штабе «Европейской солидарности» Вадим Гедульянов во время парламентских выборов 2019 предал партию и работал на Александра Горобца — мажоритарщика от «Слуги народа».

По данным источников издания, на аферу с продажей местных отделений ЕС Сюмар подтолкнули политические амбиции ее нового мужа — Дмитрия Христюка. Утверждается, что Христюк будет выдвигаться в руководители Ирпенской объединенной территориальной общины под флагами Евросолидарности. Профинансировать выборы Христюка вызывался главный спонсор Вадима Гедульянова — экс-нардеп и криминальный авторитет Артур Палатный. Но даже этих средств будет недостаточно.

Издание напоминает, что муж Виктории Сюмар — Дмитрий Христюк был заместителем одиозного мэра Ирпеня, застройщика Владимира Карплюка.