Рейтинг «Слуги народа» упал ниже 30%

Президентская партия «Слуга народа» продолжает терять поддержку у населения.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», который проводили 24-28 июня.
«Парламентский рейтинг возглавляет партия „Слуга народа“, которую готовы поддержать 29,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию „Оппозиционная платформа — За жизнь“ — 15,3%, „Европейская солидарность“ — 13,6%, „Батькивщина“ — 10,7%. „Сила и честь“ и партию Шария — по 3,7%, Радикальная партия — 3,5%, „Голос“ — 3%, „Свобода“ — 2,5%, „Украинская стратегия“ — 2,2%. Около 20% не определились с партийными предпочтениями», — отмечают социологи.
Согласно информации, приведенной в графике соцгруппы, рейтинг партии «Слуга народа» падает с марта и сейчас находится на самом низком уровне.
Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
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