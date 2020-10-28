Интернет 4G запустили сразу на 23 станциях киевского метро

С 28 октября скоростной мобильный интернет трех основных операторов работает на 45 из 46 подземных станциях киевского метро и в тоннелях между ними, покрывая таким образом почти всю «подземку». На последней станции — Теремки — 4G появится в течение декабря.
Как сообщили в пресс-службе Киевстар, запуск 4G в метро Киева стал результатом длительной и слаженной работы всех участников проекта: мобильных операторов, технологического партнера Huawei, городской власти, в частности мера и его советника по стратегическим вопросам; профильных государственных органов и общественных организаций.
Напомним, что запуск 4G-сети в метро начался в марте этого года со станции Академгородок и продолжался поэтапно. Отмечается, что уже сейчас каждый день 4G-интернетом в среднем пользуется почти 300 000 абонентов всех трех операторов.
Вместе абоненты мобильных операторов уже использовали в «подземке» более 400 терабайт трафика. Такого объема хватило бы, например, на 30 лет непрерывного просмотра видео в высоком качестве.
Для работы 4G в метро Киевстар, Vodafone Украина и lifecell используют совместное оборудование от компании Huawei, но собственные частоты в соответствии с лицензиями. Частоты используются в двух диапазонах: 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета. Так, по данным операторов, средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб/с.
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