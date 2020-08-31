4G уже работает на 22 станциях киевского метро

Киевстар, Vodafone Украина и lifecell совместно с компанией Huawei в конце августа запустили 4G еще на 7 станциях киевского метро и в тоннелях между ними.
Среди 7 станций, на которых мобильный интернет появился в конце августа: Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина и Дворец спорта, Кловская и Печерская. Вместе с теми станциями, которые были запущены ранее, 4G сеть мобильных операторов уже работает на 22 станциях из 46 подземных.
Как отмечают операторы, расширение 4G-сети в метро происходит поэтапно и запустить скоростной интернет на остальных станциях они планируют до конца 2020 года.
Для работы 4G в метро операторы используют совместное оборудование от компании Huawei, но собственные частоты в соответствии с их лицензиями. Частоты используются в двух диапазонах: 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета.
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