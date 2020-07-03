В Копенгагене в очередной раз осквернили памятник Русалочке

Копенгагенская Русалочка — памятник героине одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена — в очередной раз подверглась нападению вандалов. Как сообщает в пятницу интернет-издание Ekstra Bladet, на камне-цоколе, где расположена скульптура, злоумышленники сделали надпись краской Racist Fish.
Статуя персонажа сказки Андерсена «Русалочка», установленная в 1913 году, уже неоднократно становилась жертвой вандалов. Дважды — в 1964 и в 1984 годах — у нее отпиливали голову, причем в первый раз пропавшая часть скульптуры так и не была найдена и пришлось изготовить новую. В 1998 году пропала, но затем нашлась бронзовая рука скульптуры, а в 2003 году неизвестные с помощью взрывчатки столкнули 175-килограммовую статую с ее каменного постамента. Власти города неоднократно рассматривали предложение о том, чтобы перенести статую на несколько метров вглубь гавани, перекрыв к ней доступ с суши, однако пока эта инициатива так и не получила одобрения.
Активисты неоднократно использовали скульптуру для протестов — ее обливали краской, дважды одевали в паранджу, в начале этого года на ней красной краской написали Free Hong Kong.
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