Нового главу НБУ назначат через две недели, деятельность старого хотят расследовать

Во фракции «Слуга народа» рассчитывают, что назначение нового главы Национального банка Украины произойдет на последней пленарной неделе (14-17 июля) этой сессии, заявила представитель этой фракции Ирина Верещук.
«Будет неделя работы в комитетах (6-10 июля — Ред.), потом мы возвращаемся на еще одну неделю (пленарную — Ред.) — последнюю на этой сессии. Я думаю, что на этой неделе мы должны проголосовать. Нам не стоит затягивать, мы должны быстро решить этот вопрос», — сказала депутат журналистам в Киеве в пятницу.
Отвечая на вопрос, какие кандидатуры рассматриваются, Верещук сказала, что обсуждаются кандидатуры Даниила Гетманцева (глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике — Ред.), Богдана Данилишина(глава совета НБУ — Ред.), Владимира Лавренчука (экс-глава правления Райффайзен банка Аваль — Ред.), Кирилла Шевченко (глава Укргазбанка).
«Лавренчук и господин Шевченко — это основные. Возможно, Жуковский», — сказала Верещук.
«Мы сейчас обсуждаем несколько кандидатур, посмотрим, насколько они проходные, поскольку сейчас во фракции нет большинства», — отметила она.
Депутат также рассказала, что в «Слуге народа» намерены инициировать аудит деятельности экс-главы НБУ Якова Смолия.
«Я с коллегами посоветовалась, и мы будем сейчас инициировать полный всеобъемлющий непредвзятый аудит его деятельности, в том числе, когда он был заместителем главы НБУ», сказала Верещук журналистам в пятницу в Киеве.
По ее словам, Смолий работал замглавы НБУ и в период т.н. «банкопада». «А как проходила приватизация, а что далее происходило?... Так нельзя, это не наказание — увольнение. Аудит должен быть, а потом — юридически — правовая оценка деятельности. Вот то, что должно быть в правовом государстве», — сказала Верещук.
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