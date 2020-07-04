Сенат Польши заявил о попытках России добиться отмены санкций

В польском Сенате заявили, что Москва пытается добиться отмены международных санкций, чтобы избежать ответственности за агрессию против Украины.
Об этом говорится в постановлении Комиссии Сената Республики Польша по иностранным делам и ЕС об использовании РФ эпидемии COVID-19 с целью отмены санкций, введенных в нее вследствие агрессии в отношении Украины.
«Под предлогом повышения результативности преодоления пандемии, представители России пытаются убедить правительства демократических государств отменить международные санкции, введенные в результате агрессии в отношении Украины», — заявили в Сенате, выразив «глубокую обеспокоенность» ситуацией на оккупированных территориях Украины.
В Сенате считают, что российский проект декларации солидарности относительно вызовов эпидемии COVID-19, переданный в ООН, направлен на избежание ответственности.
«Принятие этого документа было бы своего рода демонстрацией солидарности с агрессором», — подчеркивается в документе.
Комиссия отметила, что Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждает аннексию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь, и санкции против РФ могут быть ослаблены только при условии полной имплементации Москвой Минских договоренностей.
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