В Польше предлагают ввести новые санкции против России

Польский институт международных исследований предложил Евросоюзу ввести против России новые санкции из-за ее агрессивной политики.
«В свете агрессивных шагов России, направленных как против стран Европейского союза, так и соседних с ними территорий, ЕС должен разработать варианты ответных мер в случае дальнейших враждебных действий российских властей», — говорится бюллетене организации.
Как отмечает институт, наиболее эффективными могли бы стать ограничения в банковской и энергетической сферах.
Помимо этого, в Польше рекомендуют усилить поддержку гражданского общества в России через социальные сети и дипломатические каналы. Организация также предлагает Евросоюзу субсидировать российские СМИ и НПО.
В начале недели Совет Евросоюза расширил список персональных санкций против российских и украинских физических лиц и организаций, которых считает ответственными за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В перечень добавили восемь новых фигурантов, а всего там теперь 185 человек и 48 организаций.
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