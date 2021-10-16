В Польше предлагают ввести новые санкции против России

Польский институт международных исследований предложил Евросоюзу ввести против России новые санкции из-за ее агрессивной политики.

«В свете агрессивных шагов России, направленных как против стран Европейского союза, так и соседних с ними территорий, ЕС должен разработать варианты ответных мер в случае дальнейших враждебных действий российских властей», — говорится бюллетене организации.

Как отмечает институт, наиболее эффективными могли бы стать ограничения в банковской и энергетической сферах.

Помимо этого, в Польше рекомендуют усилить поддержку гражданского общества в России через социальные сети и дипломатические каналы. Организация также предлагает Евросоюзу субсидировать российские СМИ и НПО.

В начале недели Совет Евросоюза расширил список персональных санкций против российских и украинских физических лиц и организаций, которых считает ответственными за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В перечень добавили восемь новых фигурантов, а всего там теперь 185 человек и 48 организаций.