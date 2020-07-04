У Зеленского рассказали, о чем договорились на переговорах политических советников в Берлине

Украина, Франция и Германия заняли консолидированную позицию во время встречи в Берлине политических советников «нормандской четверки», Россия взяла паузу, чтобы подготовить свой ответ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины по результатам 11-часовой встречи политических советников лидеров государств—участников «Нормандского формата».

«Украина, Германия и Франция продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей „Нормандской четверки“, достигнутых в Париже, и приблизить проведение саммита в Берлине», — отметили в ОП.

Во встрече принял участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации, которую возглавлял вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Встреча в формате переговоров состоялась за несколько дней до очередного заседания ТКГ в формате видеоконференции.

Участники встречи детально, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств «Нормандской четверки» по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд насущных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в Нормандском формате в Берлине.

Участники встречи пришли к согласию, что нужно приложить максимум усилий для полного выполнения решений Парижского саммита лидеров государств Нормандского формата. В частности, стороны сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

«Договоренности Парижского саммита лидеров государств — участниц Нормандского формата должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по Нормандскиму формату, Франция и Германия, продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий», — подчеркнула украинская делегация.

«Сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведение саммита в Берлине», — отметил Андрей Ермак.

Российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.

В ближайшее время сторонами будет согласован порядок дня для работы ТКГ с целью сближения позиций для проведения саммита в Берлине.