Буславец обещает не повышать тарифы на электроэнергию для населения

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила, что тарифы на электроэнергию для населения повышать не будут.
Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.
«Я хочу успокоить наше население, которое имеет утвержденный тариф на электроэнергию. Он неизменен уже с 2017 года. И, как уже неоднократно подчеркивал премьер-министр, никто не готовит решение о повышении этого тарифа», — сказала глава Минэнерго.
По ее словам, без повышения социальной защиты людей, без повышения, возможно, прожиточного минимума и пенсий, пожалуй, неуместно сегодня говорить о повышении тарифа для населения.
Также она подчеркнула, что речь идет о неизменности тарифов для населения. В других сегментах рынка являются двусторонние договоры и там свое ценообразование.
«Я за рыночные правила, чтобы цена на рынке формировалась таким образом, чтобы она соответствовала сегодняшнему спроса и предложения», — подытожила она.
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