Буславец обещает не повышать тарифы на электроэнергию для населения

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила, что тарифы на электроэнергию для населения повышать не будут.

Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.

«Я хочу успокоить наше население, которое имеет утвержденный тариф на электроэнергию. Он неизменен уже с 2017 года. И, как уже неоднократно подчеркивал премьер-министр, никто не готовит решение о повышении этого тарифа», — сказала глава Минэнерго.

По ее словам, без повышения социальной защиты людей, без повышения, возможно, прожиточного минимума и пенсий, пожалуй, неуместно сегодня говорить о повышении тарифа для населения.

Также она подчеркнула, что речь идет о неизменности тарифов для населения. В других сегментах рынка являются двусторонние договоры и там свое ценообразование.

«Я за рыночные правила, чтобы цена на рынке формировалась таким образом, чтобы она соответствовала сегодняшнему спроса и предложения», — подытожила она.