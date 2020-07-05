Кабмин запланировал три этапа повышения минимальной зарплаты

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год.
Об этом он написал в Facebook.
«Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год. С 1 сентября МЗП вырастет до 5000 грн (+277 грн или + 5,9%). С 1 января 2021 МЗП вырастет до 6000 грн (+1000 грн или + 20% ). С 1 июля 2021 МЗП вырастет до 6500 грн (+500 грн или + 8,3%) », - написал Шмыгаль.
По его словам, видение необходимости повышать МЗП базируется на 5 факторах (потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство).
Согласно расчетам, увеличение минимальной заработной платы будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию; позволит привести минимальную зарплату до реального прожиточного минимума, который сейчас фактически 4,9 тыс. грн; не окажет значительного влияния на инфляцию.
Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что увеличение минимальной зарплаты позволит повысить покупательский спрос и увеличит отчисления налогов в государственный бюджет.
По состоянию на июль 2020 года минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.
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