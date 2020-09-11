Буславец против возобновления импорта электроэнергии из России и Беларуси

Исполняющая обязанности министра энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец считает, что возобновление импорта электроэнергии из России и Беларуси «недопустимо даже в мыслях». Об этом она заявила на пресс-конференции сегодня, 11 сентября.

«В случае открытия импорта электроэнергии (из России и Беларуси, — ред.) Энергоатому и тепловой генерации придется сократить производство. Это будет негативным мультипликативным эффектом на все отрасли, которые задействованы в энергетике», — сказала и.о. министра.

Сегодня она также заявила, что госконцерн «Ядерное топливо» должен быть ликвидирован из-за невыполнения функций, которые на него возлагались.