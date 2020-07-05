В Украине готовится пилотный проект по закрытию шахт в одном из городов

Временная исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила, что готовится пилотный проект по закрытию шахт в одном из городов по немецкому опыту.
Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.
«У нас есть почти 65 моногородов, в которых только шахта является тем предприятием, на котором могут работать люди. И, как правило, это один работающий человек, кормит всю семью», — отметила она.
По ее словам, на сегодня есть договоренности с немецкой стороной.
«У меня были переговоры с послом Германии в Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта с опытом Германии по закрытию шахт моногорода, который мы определим вместе с ними по определенным критериям», — сообщила Буславец.
По ее словам, этот «пилот» будет реализован как для решения социальных, экологических вопросов, так и для обеспечения работой тех людей, которые проживают в таком моногороде.
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