Путин раскритиковал советскую конституцию за ленинскую норму

Право выхода республик из Советского Союза было миной замедленного действия, Россия должна избежать подобных ошибок. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью на телеканале «Россия-1».
Он отметил, что в советской конституции был заложен ленинский тезис о праве выхода республик из состава СССР. «Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза», — сказал Путин, подчеркнув, что эта норма повторялась и в последующих конституциях СССР. «Разумеется, подобных вещей мы должны избежать», — сказал глава российского государства.
«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — заключил российский лидер.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016