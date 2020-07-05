Путин раскритиковал советскую конституцию за ленинскую норму

Право выхода республик из Советского Союза было миной замедленного действия, Россия должна избежать подобных ошибок. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью на телеканале «Россия-1».

Он отметил, что в советской конституции был заложен ленинский тезис о праве выхода республик из состава СССР. «Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза», — сказал Путин, подчеркнув, что эта норма повторялась и в последующих конституциях СССР. «Разумеется, подобных вещей мы должны избежать», — сказал глава российского государства.

«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — заключил российский лидер.