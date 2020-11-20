Минэнерго возглавил Бойко вместо Буславец

Правительство Украины сменило Ольгу Буславец на Юрия Бойко на посту врио руководителя Министерства энергетики.
Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в пятницу, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
«На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял два постановления относительно таких кадровых решений: о признании недействительным распоряжения Кабмина от 3 июня 2020 года о временном возложении обязанностей министра энергетики на Буславец О.А и о временном возложении обязанностей министра энергетики на Бойка Юрия Николаевича, заместителя министра энергетики», — написал Мокан на своей Facebook-странице в пятницу вечером.
Юрий Бойко — тезка бывшего министра энергетики в правительстве Николая Азарова. Как сообщается на сайте Кабмина, Буславец «остается работать в правительственной команде».
Ранее Буславец обвиняли в принятии решений в пользу энергохолдинга ДТЭК, принадлежащего олигарху Ринату Ахметову.
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