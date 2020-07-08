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Инвесторы ВИЭ требуют продлить «зеленый» тариф и угрожают судами

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Инвесторы ВИЭ требуют продлить «зеленый» тариф и угрожают судами

Голландский банк развития (FMO), Норвежский институт гарантии экспортных кредитов (GIEK) и корпорация Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) («Прямые и непрямые иностранные инвесторы») считают, что отсутствие продления срока действия «зеленого» тарифа минимум на два года и более широкого консенсуса в законопроекте № 3658 может вызвать иски в международный арбитраж из-за существенного снижения льготного тарифа, реструктуризации долгов по контрактам и доли в акционерном капитале.

Соответствующее мнение изложено в письме «Прямых и непрямых иностранных инвесторов» в адрес президента Украины Владимира Зеленского, Министерства энергетики, ГП «Гарантированного покупателя», НКРЭКУ, «Укрэнерго», председателю комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу, главе фракции «Слуга народа» в ВРУ Давиду Арахамии, копией которого располагает агентство «Интерфакс-Украина».

«Прежде чем принимать новые законы, которые повлияют на „зеленый“ тариф и стимулирующий тариф и дисбалансы (которые, как ожидается, будут гораздо более обременительными для производителей), нужен более широкий консенсус. Одна из проблем, которую „Прямые и непрямые иностранные инвесторы считают“ первостепенно важной — это, в том числе, продление „зеленого“ тарифа минимум на два года в проекте закона № 3658», — указывается в письме.

Кроме того, «Прямые и непрямые иностранные инвесторы» считают предложенные поправки несовместимыми с обязательствами Украины по продвижению и расширению присутствия ВИЭ в энергетическом балансе страны.

«Это может стать сдерживающим фактором для будущих инвестиций в Украину, особенно в отрасли возобновляемых источников энергии», — подчеркнули инвесторы.

Они также ожидают, что без одобрения всеми участниками ВИЭ-отрасли (более чем 800 производителей и более 7 ГВт установленной мощности) предлагаемых поправок в законах и нормативных актах, касающихся «зеленого» тарифа, стимулирующего тарифа, дисбалансов, сокращений и многих других факторов — многие проекты ВИЭ столкнутся с невыплатами долговых обязательств перед своим инвесторами, но также и перед своими местными и международными акционерами и финансирующими организациями.

«Мы хотим избежать такого развития событий, поэтому призываем помочь в достижении лучшего результата по обоюдному согласию, который может быть одобрен «Прямыми и непрямыми иностранными инвесторами», — резюмировали инвесторы.

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Как сообщалось, Верховная Рада 3 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект № 3658 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии», предусматривающий, в частности, снижение «зеленого» тарифа для СЭС и ВЭС.

зеленая энергетика, зеленый тариф
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