Иран отказался от переговоров по компенсациям за сбитый самолет

Тегеран не принял предложения Киева о начале переговоров по выплате компенсаций за сбитый самолет «Международных авиалиний Украины». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью украинской редакции Би-би-си, опубликованном в среду.
«Мы получили сообщение из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров», — сказал он.
По словам Енина, неизвестной остается полная сумма компенсаций. «Дело в том, что определение суммы является результатом очень комплексной экспертизы, учитываются абсолютно все обстоятельства дела», — пояснил Енин, выразив надежду на то, что Иран все же начнет переговорный процесс. «Сегодня все зависит от политической воли иранской стороны», — полагает дипломат.
В то же время замглавы МИД сообщил, что пока Украина не намерена искать решение этого вопроса через суд. «На сегодняшний момент обращение в международный суд ООН не рассматривается. Есть соответствующий алгоритм, и обращение в суд является крайним средством защиты наших интересов. Я очень хотел бы верить, что мы достигнем результатов во внесудебном порядке с иранской стороной», — подчеркнул Енин.
В конце июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может обратиться в международные суды из-за сбитого Ираном лайнера, если последний не будет сотрудничать в расследовании трагедии и урегулировании других вопросов двусторонних отношений, связанных с катастрофой. Он пояснил, что Киев настаивает на том, чтобы Тегеран передал для расшифровки черные ящики самолета, официально извинился, выплатил достойные компенсации. Глава государства также отметил, что пока Иран объясняет промедление с выполнением обещаний последствиями пандемии коронавируса, однако подчеркнул, что «эту проблему нельзя откладывать бесконечно».
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек — граждане нескольких государств. Позднее Иран заявил, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.
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