Войти
Трамп не против посетить парад Победы на Красной площади
дружба народов
Трамп не против посетить парад Победы на Красной площади
Гончарук считает важным для экономики перезапустить работу НАПК
позиция
Гончарук считает важным для экономики перезапустить работу НАПК

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Глава Минэкоэнерго рассчитывает на компромисс по «зеленой» энергетике

213
Глава Минэкоэнерго рассчитывает на компромисс по «зеленой» энергетике

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алескей Оржель рассчитывает, что правительство, инвесторы в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и другие участники рынка смогут достичь компромисса в вопросе финансирования альтернативных источников.

«Я думаю, что мы найдем компромисс по „зеленому“ тарифу. У нас сейчас этим вопросом занимается рабочая группа, на которой мы четко и ясно представляем все цифры и модели», — сказал он в ходе Киевского международного экономического форума в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Читайте также: Трамп не против посетить парад Победы на Красной площади

Как сообщалось, по данным Минэкоэнерго, установленная мощность ВИЭ по итогам 2019 года составит 5,736 ГВт, 2020 года — 7,588 ГВт (по данным профильных ассоциаций, предоставленных исходя из подписанных pre-PPA). Прогнозированное производство «зеленой» э/э в этом году будет равно 6 млрд кВт-ч, а сумма выплат за данный объем — 28 млрд грн (без НДС). В следующем же году, объем средств для выплат объектам ВИЭ, по некоторым оценкам, может достигать 45 млрд грн.

зеленая энергетика, зеленый тариф, Алексей Оржель
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 8 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Что сильнее – смех над политиком или страх перед ним?

Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского – Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Боканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 11 – загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода. Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016