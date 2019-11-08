Глава Минэкоэнерго рассчитывает на компромисс по «зеленой» энергетике

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алескей Оржель рассчитывает, что правительство, инвесторы в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и другие участники рынка смогут достичь компромисса в вопросе финансирования альтернативных источников.
«Я думаю, что мы найдем компромисс по „зеленому“ тарифу. У нас сейчас этим вопросом занимается рабочая группа, на которой мы четко и ясно представляем все цифры и модели», — сказал он в ходе Киевского международного экономического форума в пятницу, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, по данным Минэкоэнерго, установленная мощность ВИЭ по итогам 2019 года составит 5,736 ГВт, 2020 года — 7,588 ГВт (по данным профильных ассоциаций, предоставленных исходя из подписанных pre-PPA). Прогнозированное производство «зеленой» э/э в этом году будет равно 6 млрд кВт-ч, а сумма выплат за данный объем — 28 млрд грн (без НДС). В следующем же году, объем средств для выплат объектам ВИЭ, по некоторым оценкам, может достигать 45 млрд грн.
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