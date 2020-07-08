flydubai возобновила полеты в Киев

Рейс авиакомпании flydubai приземлился в Международном аэропорту Борисполь (KBP), ознаменовав возобновление регулярных рейсов после отмены ограничений на полеты, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Рейс flydubai FZ 727 вылетел в 09:20 из терминала 2 Международного аэропорта Дубая (DXB) и приземлился в 14:10 в Международном аэропорту Борисполь (KBP). В Киеве рейс встретили представители аэропорта. На борту самолета находились 12 пассажиров бизнес-класса и 155 пассажиров эконом-класса.

Отмечатеся, что flydubai внесла изменения в правила перевозки пассажиров для обеспечения безопасности авиаперелетов, во время которых контакт между экипажем и пассажиром сводится к минимуму. Каждому пассажиру будет предоставляться бесплатная закуска или питание на борту. Во время полета воздух в салоне полностью обновляется каждые две-три минуты и становится стерильным после прохождения через HEPA-фильтры, которые способны задерживать очень мелкие частицы. Также ежедневно осуществляется дезинфекция салонов самолетов flydubai.

7 июля Дубай открылся для туристов. Чтобы по прибытии в город гости чувствовали себя в безопасности, в Дубае введены строгие меры по защите здоровья и безопасности.