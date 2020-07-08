Глава Нацполиции против того, чтобы вооружить боевиков Кличко

Прерогатива применения силы может быть только у подразделений Национальной полиции Украины, муниципальные подразделения не могут быть вооружены, подчеркивает глава Нацполиции Игорь Клименко.

В интервью агентству «Интерфакс-Украина», комментируя инициативу мэра Киева Виталия Кличко о создании муниципальной полиции в столице, Клименко сказал: «Мэр может хотеть создания муниципального подразделения, которое будет заниматься решением коммунальных вопросов, охраны помещений, — это его право. Что касается применения силы, то по закону это исключительно прерогатива полиции. И мы на этом стоим».

По словам главы Нацполиции, муниципальным подразделениям запрещено называться полицией. «Они могут быть „вартой“ или как угодно, но не полицией. Пока мы четко не будем знать, где грань по закону между функционалом государственного органа — Нацполиции — и муниципального подразделения, говорить об этом предметно не будем», — отметил Клименко.

Он подчеркнул, что муниципальный сотрудник может, к примеру, смотреть за порядком на вокзале, а в случае нарушения этого порядка — вызвать полицейского.

Клименко напомнил, что фактически муниципальная охрана в Киеве существует. «А если начнем их вооружать, дадим им функции, которые присущи исключительно полиции, то будет бардак», — подытожил глава Нацполиции.