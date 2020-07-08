Литва запретила трансляцию программ Russia Today

Литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию российского телеканала RT в республике из-за связей с Дмитрием Киселевым, находящимся под санкциями Европейского союза.
«С учетом информации Министерства иностранных дел Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение остановить ретрансляцию на территории Литовской Республики пяти программ RT», — сказал агентству BNS председатель комиссии Мантас Мартишюс.
По его словам, решение вступает в силу с его публикации в интернете, то есть с четверга.
Мартишюс подчеркнул, что решение остановить программы принято по причине санкций в отношении Киселёва, а не по причине нарушений, поэтому представители RT не участвовали в заседании.
«Программы останавливаются не по причине нарушений, а потому, что в список лиц, попадающих под санкции, внесено лицо, связанное с программами этого телевидения. Это господин Киселёв — он не должен получать выгоду, поэтому ретрансляция программ останавливается. Это было сделано в Латвии, а сейчас — и в Литве», — добавил он.
В Литве показывают пять каналов группы RT: сам RT, его версию RT HD, также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Их ретранслируют операторы кабельного и прочего телевидения Balticum, Consilium Optimum и Penki kontinentai, а также интернет-телевидение megogo.net.
Российский канал RT, который раньше назывался Russia Today, на прошлой неделе запретил Национальный совет по электронным СМИ Латвии.
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