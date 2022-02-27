ЕС запретит трансляцию российских пропагандистских телеканалов

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что Европейский союз запретит трансляцию на своей территории контролируемых Кремлем Russia Today и Sputnik и их филиалы.

Соответствующее заявление она сделала в воскресенье в Брюсселе.

«Мы запретим в ЕС кремлевскую медиа-машину. Государственные Russia Today и Sputnik, а также их филиалы больше не смогут распространять свою ложь, чтобы оправдать войну Путина и внести раскол в наш Союз», — заявила она.

В этой связи фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия разрабатывает «инструменты для запрета их токсичной и вредоносной дезинформации в Европе».