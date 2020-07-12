В Украине за сутки 678 новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 678 новых больных коронавирусом, 11 человек умерли, 457 — преодолели болезнь.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Больше всего новых случаев обнаружили на Львовщине — 121 и в Ровенской области — 78.

В общем подтверждено 53521 случай COVID-19, 1383 человека погибли, 26 118 украинцев преодолели болезнь.