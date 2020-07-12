Из Китая сбежал вирусолог для разоблачения правды о COVID

Вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь бежала в США, чтобы сообщить правду о действиях китайских властей в начале эпидемии. Об этом она сама сообщила в интервью Fox News. Как утверждает Ли-Мэн Янь, китайское руководство знало информацию о коронавирусе задолго до того, как сообщило о нем.
По словам вирусолога, она была одним из первых ученых, занимавшихся изучением COVID-19. Ли-Мэн Янь рассказала, что получила от своего научного руководителя в референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктора Лео Пуна задание исследовать выборку случаев заболевания, похожих на SARS (атипичная пневмония).
Ли-Мэн Янь заявила, что еще 31 декабря ее друг, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний сообщил ей, что вирус может передаваться от человека к человеку. Когда вирусолог сказала об этом своему руководителю, «он только кивнул», указала она. Позднее руководитель просил Ли-Мэн Янь «молчать и быть осторожной», утверждает вирусолог.
Кроме того, Ли-Мэн Янь заявила, что соруководитель референтной лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис знал о ситуации, однако не предпринял никаких действий.
Представители ВОЗ отвергли обвинения в сокрытии информации, пишет Fox News. В организации сообщили, что Ли-Мэн Янь, Пун и Пейрис никогда не работали напрямую на эту организацию.
В китайском посольстве в США сообщили Fox News, что ничего не знают о Ли-Мэн Янь. Китайское правительство отреагировало на вспышку коронавируса быстро и эффективно, подчеркнули в посольстве.
Власти США неоднократно обвиняли руководство Китая в сокрытии фактов о коронавирусе, а также неспособности сдержать его распространение . В частности, 1 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что питает все большую злобу против Китая из-за распространения инфекции по всему миру.
Кроме того, из-за вспышки коронавируса Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ, которая якобы поздно предупредила о распространении инфекции и «не справилась со своей основной обязанностью».
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